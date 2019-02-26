Papa'nın en yakın adamı taciz ve tecavüzden suçlu bulundu

Vatikan sözcüsü, Kardinal George Pell'in Avustralya'daki kilise korosundaki çocukları tacizinden suçlu bulunmasıyla ilgili üzücü haberlerin herkesi şoke ettiğini açıkladı.

Sözcü, Kardinal'in masum olduğunu yinelediğini ve kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.



PAPA İHTİYADİ TEDBİRLERİ ONAYLADI

Papalık Sözcüsü Alessandro Gisotti, bugün Vatikan'da gazetecilere açıklamada bulundu ancak soruları kabul etmedi. Gisotti, Papa Francis'in, Pell'e karşı kilise ayini gerçekleştirmek ve çocuklarla bağlantı kurmak da dahil önceden alınmış olan ihtiyati tedbirleri onayladığını söyledi.







DAVA TEMYİZE GİDECEK

Bir zamanlar Vatikan'ın hazinesinden sorumlu olan George Pell, 1996 yılında Melbourne başpiskoposu olarak atanmasından hemen sonra 16 yaşından küçük 4 çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunmuştu. Kararın verilmesinin ardından dizinden ameliyat olması için kefaletle serbest bırakılan Kardinal Pell'in davası yarın temyiz mahkemesinde görülecek.

YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

Kardinal George Pell'in davasının yayın yasağı bu sabah mahkeme başkanı yargıç Peter Kidd tarafından kaldırıldı. Melbourne bölge mahkemesi jürisi geçtiğimiz 11 Aralık'ta Kardinal George Pell'i oy birliğiyle suçlu bulmuştu ancak yayın yasağı konulduğu için karar bugüne kadar açıklanamamıştı.

Jüri zanlıyı Ağustos ayında 5 çocuk taciz suçundan yargılamış davanın yeniden görülme kararı alınmıştı.