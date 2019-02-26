Türkiye tek ses oldu: Hocalı’yı unutmadık

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Hocalı Katliamı'nda 27 yıl önce Ermeniler tarafından acımasızca öldürülen 613 Azerbaycan vatandaşı, Türkiye'nin dört bir yanında ve Avrupa başkentlerinde anıldı. Törenlerde 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Ermeni güçlerinin yaptığı ve 106'sı kadın, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybettiği katliamın unutulmadığı ve hiçbir zaman da unutulmayacağı kaydedildi. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtulurken, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi rehin aldı. Bunlardan 150'sinden haber alınamadı.Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, "Tarihte bu şekilde bir soykırım, bu şekilde bir katliam Hitler ve Mussolini döneminde dahi olmadı" dedi. Hocalı Soykırımı Tanıtma Birliği'nin Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda tanıklardan Ayna Allah-yarkızı ise, "Elimizde olsaydı takvimden şubatı silerdik" dedi.Ermeni güçlerinin yaptığı katliamın kurbanları için Bağcılar Belediyesi ile İSTAD tarafından tören düzenlendi. Katliamın canlı tanığı olan Azeri milletvekili Elman Memmedov'un anlattıkları herkesi yaraladı. Ermeniler'in canlı buldukları bir kızı derisini soyarak öldürdüklerini söyleyen Memmedov, "Annemin cesedini tanımadım. Bir tarafını mermi götürmüş, yüzünü de kuşlar yemişti. Giydiği elbiseden tanıdım" dedi.SABAHTBMM Dışişleri Komisyonu, Hocalı katliamına ilişkin yayınladığı bildiride, insanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumu, BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na gerekli tepkiyi gösterme çağrısında bulundu. Bildiride, "Türkiye olarak, kardeşlerimizin Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti Birliklerince gerçekleştirilen katliamı ve Azerbaycan topraklarının işgalini şiddetle kınıyoruz" denildi. ANKARA