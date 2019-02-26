Virgin Galactic ilk kez bir yolcuyla uzayda

BUGÜN NELER OLDU

Vırgın Galactic şirketine ait bir roket-uçak ilk kez bir yolcuyla uzayın sınırında uçtu. Şirketin astronot eğitmen şefi Beth Moses, SpaceShipTwo VSS adlı roket tipi uçakta pilotlarla birlikte yer aldı. Gelecekteki uzay turistlerini eğitecek olan Moses'in amacı, müşteri deneyimi ve kabini değerlendirmekti. Yüzlerce kişi, taşıyıcı uçağın sabah saatlerinde California'daki üsten kalkışını izlemek için biraraya geldi. Taşıyıcı uçak, SpaceShipTwo'dan 13 ibn 400 metre yükselikte ayrıldı. SpaceShip daha sonra dünyanın 55 mil, yani 88 kilometre üzerine yükseldi. Bu 2011'Den bu yanaa Amerika'da insanlı ticari uçuşunun ulaştığı en yüksek irtifa. Aralarında ünlü aktör Leonardo DiCaprio ve pop şarkısıcısı Justin Bieber'in de bulunduğu, 58 farklı ülke vatandaşı 600 kişi Virgin Galactic'le uzaya gidebilmek için para ödedi. 250 bin dolarlık bu 90 dakikalık gezide yolcular, birkaç dakikalığına yerçekimsiz ortamı deneyimleyecek ve dünyayı uzaydan görecekler.