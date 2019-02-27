Vatikan'ın 3 numaralı ismi tacizci çıktı!

Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell, Melbourne'de görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 1996 ile 2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yapan 77 yaşındaki Kardinal George Pell'in, iki erkek çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı davada jürinin kararı belli oldu.

Jüri, Vatikan'ın 3 numaralı ismi olan Pell'in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali'nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar verdi.

Yaklaşık 3,5 günlük düşünme süresinin ardından kararı açıklayan 8 erkek ve 4 kadından oluşan jüri üyelerinin tamamının, Pell'in 5 tacizden suçlu olduğuna kanaat getirdikleri bildirildi.

Medyada yer alan taciz ve tecavüz ifadeleri, mağdurlardan birinin 2015 yılında önce polise, ardından da mahkemeye anlattıklarına dayanıyor. Hayatını kaybeden diğer mağdurun ise ne zaman ve neden vefat ettiği konusunda bilgi bulunmuyor.

KARDİNAL YAPILACAK DURUŞMADA TUTUKLANABİLİR

Kefaletle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan Pell'in yarın Melbourne'de hakim karşısına çıkması bekleniyor. Jürinin kararının ardından tutuklanması beklenen Kardinal Pell'in alacağı ceza yaklaşık iki hafta sonra yapılması öngörülen duruşmada belli olacak.

Avustralya yasalarını göre cinsel taciz davalarında suçlu bulunanlar 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. KARDİNAL, SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Jüri tarafından suçlu bulunmasına karşın hakkındaki suçlamaları reddeden Pell, masum olduğunu ifade etti. Yarınki mahkemeden çıkacak karara itiraz edeceklerini açıklayan Pell'in avukatları ise davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

Avustralya'da çocuklara yönelik cinsel istismarları araştırmak için 2012 yılında kurulan Kraliyet Komisyonu, beş yıllık araştırmanın ardından 2017 yılında yayınladığı raporunda, kiliseler, okullar ve devlet kurumlarında on binlerce çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya çıkarmıştı. Komisyon benzer vakaların tekrarlanmaması için yetkililere tavsiyelerde bulunmuştu.

Avustralya Katolik Piskopos Konferansı Başkanı Başpiskopos Denis Hart, mağdurlardan özür dileyerek tavsiyeleri dikkate alacaklarını ve piskoposların evlenme yasağı konusundaki öneriyi Vatikan'a ileteceklerini kaydetmişti.

VATİKAN PELL'İN ÇOCUK TACİZİNDEN SUÇLU BULUNMASININ ÜZÜCÜ OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi'nin 3. en büyük Kardinali George Pell'in çocuk tacizinden suçlu bulunmasıyla ilgili haberlerin üzücü olduğu bildirildi.

Vatikan sözcüsü, Kardinal George Pell'in Avustralya'daki kilise korosundaki çocukları tacizinden suçlu bulunmasıyla ilgili üzücü haberlerin herkesi şoke ettiğini açıkladı. Sözcü, Kardinal'in masum olduğunu yinelediğini ve kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.



PAPA FRANCİS İHTİYATİ TEDBİRLERİ ONAYLADI

Papalık Sözcüsü Alessandro Gisotti, bugün Vatikan'da gazetecilere açıklamada bulundu ancak soruları kabul etmedi. Gisotti, Papa Francis'in, Pell'e karşı kilise ayini gerçekleştirmek ve çocuklarla bağlantı kurmak da dahil önceden alınmış olan ihtiyati tedbirleri onayladığını söyledi.





DAVASI TEMYİZ MAHKEMESİNDE DAVASI GÖRÜLECEK

Bir zamanlar Vatikan'ın hazinesinden sorumlu olan George Pell, 1996 yılında Melbourne başpiskoposu olarak atanmasından hemen sonra 16 yaşından küçük 4 çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunmuştu. Kararın verilmesinin ardından dizinden ameliyat olması için kefaletle serbest bırakılan Kardinal Pell'in davası yarın temyiz mahkemesinde görülecek.



YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

Kardinal George Pell'in davasının yayın yasağı mahkeme başkanı yargıç Peter Kidd tarafından kaldırıldı. Melbourne bölge mahkemesi jürisi geçtiğimiz 11 Aralık'ta Kardinal George Pell'i oy birliğiyle suçlu bulmuştu ancak yayın yasağı konulduğu için karar bugüne kadar açıklanamamıştı. Jüri zanlıyı Ağustos ayında 5 çocuk taciz suçundan yargılamış davanın yeniden görülme kararı alınmıştı.