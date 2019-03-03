Pakistan-Hindistan’dan sınırda karşılıklı ateş: 7 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'deki kontrol hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatını kaybettiği, 2 Pakistanlının yaralandığı bildirildi. Pakistan ordu sözcülüğünün basına yaptığı bilgilendirmede, Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerinde sivilleri hedef aldığı belirtilerek, ateş açtıkları kaydedildi.Açıklamada, 2 Pakistanlı askerin ve 2 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. İki sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, çok sayıda evin hasar gördüğü ifade edildi. Hint yetkililer de Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta Hintli milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü saldırıyla başlamıştı. 26 Şubat'ta Pakistan hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürürken Hindistan da Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.Pakistan'ınteslim ettiği Hintli pilot Abhinandan Varthaman ülkesinde kahramanlar gibi muamele görüyor. Varthaman ilk açıklamasında, Pakistanlı yetkililerin eline geçmemesi için yanındaki gizli belegeleri yediğini söyledi. İki ülke sınırındaki Wagah Sınır Kapısı'na önceki gün getirilen Varthaman, anne babasına teslim edilmişti. Pilotun yanında İslamabad'daki Hava Ataşeliği yetkilileri de yer almıştı.