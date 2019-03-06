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Avrupa lideri Weber: Avrupa Birliği üyesi olamaz

PASSAU, , 6 Mart (Reuters) - Avrupa 'nin () lideri ve Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan , 'nin üyesi olamayacağını ve Avrupa Komisyonu başkanı olursa katılım müzakerelerine son vereceğini belirtti.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 19:33 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 19:34
Avrupa Halk Partisi lideri Weber: Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz

PASSAU, Almanya, 6 Mart (Reuters) - Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) lideri ve Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan Manfred Weber, Türkiye'nin AB üyesi olamayacağını ve Avrupa Komisyonu başkanı olursa katılım müzakerelerine son vereceğini belirtti.

Türkiye'nin 2004 yılında resmi olarak başlayan AB katılım müzakerelerinde yıllardır ilerleme sağlanamıyor ancak Türkiye AB üyeliğinin en önemli stratejik hedeflerinden biri olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra yapılacak Avrupa Komisyonu başkanlığı seçimlerinde merkez sağ EPP'nin adayı olan Weber, Bavyera'daki Alman muhafazakarlarına hitap ettiği konuşmasında "Herkes Türkiye ile iyi ilişkiler istiyor, herkes birlikte çalışmak istiyor" dedi.

Weber "Ama eğer Komisyon başkanı olursam Brüksel'deki birimlere Avrupa Birliği'ne katılım konusunda Türkiye'yle müzakereleri sonlandırmaları talimatı vereceğim" dedi.

Weber, "Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz, bunu açıklığa kavuşturalım" dedi.

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Avrupa Halk Partisi lideri Weber: Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz
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