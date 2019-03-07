BM’den İsrail’e tepki

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi sınırında Filistinli göstericilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğine dair BM raporunun İsrail tarafından ciddiye alınmadan reddedilmesine tepki gösterdi. Cenevre'de konuşan Bachelet, "Dile getirilen çok ciddi sorunların hiçbirine değinilmeden bu raporun İsrail tarafından reddedildiğini görmekten hayal kırıklığına uğradım" dedi. Raporda, İsrail'in güç kullanılması sonucu çok sayıda Filistinlinin öldüğü bilgisi yer almıştı.