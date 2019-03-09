Son dakika haberi: Dünyaca ünlü model otel odasında ölü bulundu

Ajanslara düşen son dakika haberi dünyada yankılanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl güzellik kraliçesi seçilen Lotte van der Zee bir otel odasında ölü bulundu. Yaşanan bu gelişmenin ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Araştırılan sonuçlar doğrultusunda ise ünlü modelin ölüm nedeni belli oldu. Olayın duyulmasından kısa süre sonra tüm sosyal medya bu konuyla çalkalandı. İşte Lotte van der Zee'nin ölüm nedeni...

DÜNYACA ÜNLÜ MODEL OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Geçtiğimiz yıl güzellik kraliçesi seçilen Hollandalı model Lotte van der Zee, otel odasında ölü bulundu. Ailesiyle birlikte 20'inci yaşını kutlamak için tatile çıkan genç model Lotte van der Zee, kahvaltıya inmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı.