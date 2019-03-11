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Son Dakika: 5 yaşındaki kız çocuğuna zulmü! Yaptıkları kan dondurdu

Tüm dünya Rusya'da yaşanan bu skandal haberi konuşuyor. Ajansların son dakika olarak paylaştığı habere göre cani , 5 yaşındaki kızını göz göre göre ölüme terk etti. Cani annenin kızını öldürmek için gerçekleştirdiği bu iğrenç olay, dünyadan da çok büyük tepki gördü. İşte kan donduran detayların olduğu o skandallarla dolu haber...

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 11:23
Son Dakika: 5 yaşındaki kız çocuğuna anne zulmü! Yaptıkları kan dondurdu

5 yaşındaki kızını apartman dairesine kilitledi. sonrası korkunç... Terk edilmiş apartman dairesindeki vicdansızlık apartmanda yaşayanların ihbarının ardından ortaya çıktı. Polisin yarı baygın halde bulduğu kız çocuğunun yaşadıkları kan dondurdu.

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Son Dakika: 5 yaşındaki kız çocuğuna anne zulmü! Yaptıkları kan dondurdu
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