Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

'li diplomatlar 'yı terk etti

hükümetinin, ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığı 'li diplomatlar, belirlenen süre dolmadan ülkeden ayrıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 22:32 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 22:32
ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Venezuela'da kalan tüm ABD'li diplomatlar ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Pompeo açıklamasında, "Bunun onlar için zor bir durum olduğunu biliyorum çünkü onlar kendilerini Venezuela halkının demokrasi ve daha iyi bir gelecek içinde yaşama arzularına destek vermeye adamışlardı." ifadesini kullandı.

Pompeo ayrıca ABD yönetiminin, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu meşru lider olarak tanımaya devam edeceğini vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, salı günü yaptığı açıklamada, ABD'li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN