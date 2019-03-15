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hackerlar 670 milyon dolar çaldı

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Kuzey Koreli hackerlar 670 milyon dolar çaldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan yeni bir raporda, Kuzey Koreli hackerların, yaptıkları saldırılarla 670 milyon dolar (yaklaşık 3.6 milyar lira) değerinde döviz ve kripto para çaldığı kaydedildi. Son 5 yıldaki en büyük siber saldırıların Pyongyang'un desteklediği hackerlar tarafından gerçekleştirildiği ve ülkenin bu saldırılardan son derece kazançlı çıktığı belirtildi. En sansasyonel saldırılardan biri 2015'te Bangladeş Merkez Bankası'na yapılan 81 milyon dolarlık saldırıydı. Uzmanlar kripto para birimi işlemlerinin finans kurumları tarafından gerçekleştirilmediği için yaptırımların etkisiz kaldığı ve bununda hackerlerin işini kolaylaştırdığını belirtiyor. DIŞ HABERLER
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Kuzey Koreli hackerlar 670 milyon dolar çaldı
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