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'da 5,6 büyüklüğünde 

'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,6 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 10:59
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güney Halmahera bölgesinin 114 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
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