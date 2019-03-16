Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Mostar Köprüsü Yeni Zelanda'daki katliam anısına ışıklandırıldı

'daki katliam anısına ışıklandırıldı

'in en önemli sembollerinden tarihi , 'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar anısına ışıklandırıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 22:55
Mostar Köprüsü Yeni Zelanda'daki katliam anısına ışıklandırıldı

UNESCO'nun tarihi miras listesinde bulunan Mostar Köprüsü, Barış ve Kültürlerarası İşbirliği Merkezinin talimatıyla Yeni Zelanda bayrağının renklerine büründü.

Barış ve Kültürlerarası İşbirliği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Alija Behram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının tüm dünyada yankı uyandırdığını ifade etti.

Yeni Zelanda’da Cuma katliamı: 49 şehit 48 yaralı

Köprüyü, terör saldırısını kınadıklarını göstermek amacıyla ışıklandırdıklarını dile getiren anımsatan Behram, kurban yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

BBC terör diyemedi, Daily Mirror teröristi melek çocuk yaptı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mostar Köprüsü Yeni Zelanda'daki katliam anısına ışıklandırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN