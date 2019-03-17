BUGÜN NELER OLDU

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki Müslümanların temsilcileri ile bir araya geldi. Müslüman sığınmacıların kaldığı bir mülteci yurdunu da ziyaret ederek taziyelerini sunan Ardern yas tutan Müslümanlara saygı göstermek için başörtüsü taktı. Ardern " Burada görüştüğüm Müslüman liderler Yeni Zelanda halkının genel hislerini paylaşıyor. Acıyı kalbimizde hissediyoruz. Bu onların bildiği Yeni Zelanda değil" dedi. Ardern saldırganın yeni eylemler planmış olabileceğine dikkat çekerek, "Kesinlikle saldırılarını sürdürme niyetindeydi" şeklinde konuştu. Ardern ülkesindeki silah edinme yasalarının sertleştirilmesinde kararlı olduğunun da altını çizerek 'Camileri Müslümanlar için yeniden güvenli hale getirmeliyiz" dedi.Christchurch'teki terör saldırısının kurbanları için Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından gıyabi cenaze namazları kılındı. Yeni Zelandalılar da saldırının gerçekleştiği camilerin önünü çiçeklerle donatarak birlikte gözyaşı döktüYeni Zelanda'daki terör saldırısı başta müslümanlar olmak üzere dünyanın dört bir yanında çeşitli din mensupları ve sivil kuruluşlar tarafından protesto edildi. İstanbul'da Ayasofya önünde saldırıda ölenler için gıyabında cenaze namazı kılındı. Bursa'da Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri de saldırının kurbanları için gıyabında cenaze namazı kıldı. Türkiye'deki farklı inançlara mensup azınlık cemaat liderleri ortak bir bildiriyle saldırıyı lanetledi. Muslim Welfare Center öncülüğünde, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde düzenlenen törene, mahalli inanç gruplarının temsilcileri, sendika yetkilileri ve ırkçılığa karşı mücadele veren sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de katıldı. ABD'nin başkenti Washington'da cuma namazı kılan Müslümanlar, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Washington DC İslam Merkezi'nin imamı, cuma hutbesinde saldırıyı kınadı. Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) ve Viyana İslam Federasyonuna bağlı bütün camilerde, terör saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Pakistan'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Başkentte İslamabad Barosu tarafından organize edilen cenaze namazına baro üyeleri dışında çok sayıda kişi katıldı. Ürdün'ün başkenti Amman'da, Yeni Zelanda Büyükelçiliği önünde, ülkede iki camiye düzenlenen terör saldırısı protesto edildi. Yüzlerce kişi Amman'daki Yeni Zelanda Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Gazze'de, Güney Afrika'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Yeni Zelanda'da saldırının gerçekleştiği cami önünde binlerce Yeni Zelandalı çiçekler bırakarak gözyaşı döktü.Saldırıda şehit olan 49 kişinin isimleri dün kamuoyuyla paylaşılmaya başlanırken, 3 yaşındaki Mucad İbrahim ile 14 yaşındaki Sayyad Milne'nin babalarıyla birlikte gittiği cuma namazında teröristin hain kurşunlarına kurban gitmesi yürekleri burktu.ABD'nin Minneapolis kenti imamlarından biri de 4 yaşındaki yeğeninin de ölenler arasında olduğunu söyledi. 4 çocuk babası Ürdünlü berber Waseem Alsati yaralanmış, saldırı sonrası video yayımlayarak kendi ve yaralı kızı Alin için dua istemişti. vücuduna 4 kurşun isabet eden Wassem kızının hastanede şehit olduğu duyuruldu.Yeni Zelanda tarafından resmen açıklanan ilk şehit 1970'li yıllarda Afghanistan'dan Yeni Zelanda'ya göç eden 71 yaşındaki Daoud Nabi oldu. Beş çocuk babası Nabi'nin emekli mühendis olduğu ve 1977'de Yeni Zelanda'ya taşınarak bu ülkedeki ilk Müslümanlardan biri olduğu belirtildi. İkinci terör kurbanı ise Al Noor camisi cemaati tarafından kahraman olarak tanımlanan Naeem Rashid oldu. Pakistan asıllı Rashid'in camiye mermi yağdıran terörist Brenton Tarrant ile mücadele ederek katliama engel olmaya çalıştığı ancak mermilerin isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi. Pakistan'da özel bir bankada çalışan ve Yeni Zelanda'da öğretmenlik yapan Rashid'in 21 yaşındaki oğlu Talha da kurbanlar arasında yer alıyor.FRANSA'NIN başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin ışıkları, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar anısına söndürüldü.TERÖRIST Tarrant'ın sosyal medyada canlı yayınladığı saldırı görüntüleri tüm dünyayı dehşete düşürürken, video görüntüsünde saldırganın caminin girişinde Müslüman bir gençle karşı karşıya geldiği görülüyor. Karşısında bir yabancı gören Müslüman, "Merhaba kardeşim" derken terörist ateş etmeye başlıyor.