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Fransız meclis üyesinden 'daki katliama dair çirkin mesaj

'da bölge meclis üyesi , 'daki katliama dair attığı paylaştığı mesajı büyük tepki çekti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 21:56
Fransız meclis üyesinden Yeni Zelanda'daki katliama dair çirkin mesaj

Catherine Blein, Twitter hesabından saldırı günü attığı 'Yeni Zelanda'daki öldürme olayı : göze göz…' mesajı büyük tepki çekti.

Irkçı söylemleri yüzünden, Bretagne bölge meclis üyesi seçildiği aşırı sağcı Front National partisinden atılan Catherine Blein, mesajına gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldırdı.

Irkçı meclis üyesinin mesajının ekran görüntüsünü alan Bretagne Bölge Meclisi Başkanı sosyalist partisi üyesi Loïg Chesnais-Girard, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Loïg Chesnais-Girard, Blein'in Fransa Ceza Kanunu 40. Maddesindeki "terörizme teşvik, öldürmeye teşvik" suçlarını işlediğini belirterek, bu mesajın cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

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Fransız meclis üyesinden Yeni Zelanda'daki katliama dair çirkin mesaj
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