Teröristin bağlantıları araştırılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yeni Zelanda'da yapılan terör saldırısının yankıları tüm dünyada sürerken, katliamda ölenlerin sayısı da 50'ye yükseldi. İkisi ağır 36 yaralının tedavisi ise sürüyor. Bu arada saldırgan Brenton Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül 2016 Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Interpol, Türk İstihbarat birimlerinden teröristin Türkiye'deki bağlantılarının araştırılması için bilgi istedi. İstihbarat birimleri, ikinci gelişinde 43 gün Türkiye'de kalan saldırganın bağlantılarını incelemeye aldı. Emniyet İstihbaratın ilk raporuna göre teröristin keşif yaptığı İstanbul'da camilere yönelik silahlı bir terör saldırısı planladığı fakat polisin üst düzey güvenlik önlemleri karşısında bu eylemi gerçekleştiremediği belirlendi. Teröristin Türkiye'de kullandığı iki cep telefonu hattı üzerindeki incelemeler de sürüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'ya hareketi öncesi yaptığı açıklamada "Bu vahşeti 2 yıldır planlandığı anlaşılan teröristlerin Cumhurbaşkanımızı, Türk milletini, ülkemizi ve tarihimizi hedef almaları üzücü. Dünya bu çirkin saldırı için ayağa kalkmalı" dedi.