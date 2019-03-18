‘İyi ki varsınız’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch kentine gelerek, ülkedeki Müslüman cemaatine destek vermesi dünya Müslümanları tarafından büyük takdirle karşılandı. Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Yeni Zelanda'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşım, farklı milletlerden çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi ve destek mesajları verildi. Pakistanlı bir kullanıcı, Çavuşoğlu'nun paylaşımına yanıt olarak, "Türkiye'ye daima büyük takdir ve sevgim var. Türk hükümeti her zaman masum Müslümanların yanında ön saflarda duruyor" yorumunda bulundu.







'BUNA LİDERLİK DENİR'

Kanadalı bir diğer kullanıcı, "Türkiye ile gurur duyuyoruz. Sizler insani meselelere destek vermek için daima çaba gösteriyorsunuz. Teşekkürler" ifadesini kullandı. Somali'den bir kullanıcı, "Saygıdeğer Bakan, bu ziyaret büyük bir hareket. Türkiye, Batı'da artan İslam karşıtı söylemlere uzun zamandır sesini yükseltiyor" değerlendirmesinde bulundu. İsveç'ten bir kişi paylaşımında "Türkiye daima Müslümanların yanında duruyor" ifadesine yer verdi. Yine Pakistan'dan bir kullanıcı "Buna liderlik denir. Ümmetin sözde diğer paydaşları günlük hayatlarının keyfini çıkarıyor. Utan İslam İşbirliği Teşkilatı" yorumunda bulundu.







ARDERN: MEMNUNUZ

ahaber muhabiri Emine Kavasoğlu'nun da izlediği Türk heyeti ilk olarak Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile bir araya geldi. Görüşmede, bugün Müslümanlara saldıran teröristlerin yarın başka din mensuplarına yönelebileceği, terör saldırılarına karşı ortak duruş gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise "Türkiye'den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz" diye konuştu.







9 DAKİKA ÖNCE UYARMIŞ

Terörist Brenton Harrison Tarrant'ın hazırladığı ifade edilen nefret manifestosunun saldırıdan 9 dakika önce Yeni Zelanda Başbakanlık ofisine gönderildiği ortaya çıktı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Saldırıdan 9 dakika önce bu manifestonun e-mail ile gönderildiği 30 kişiden biri de bendim. Manifestoda bir mekan ya da özel bir detaydan bahsedilmiyordu" dedi. Ardern, e-mailin kendisine ulaştıktan iki dakika sonra güvenlik birimlerine aktarıldığını belirtti.







'2-3 SANİYE GEÇ KALSAYDIM, ÖLMÜŞTÜM'

Terör saldırısında yaralanan arasında bulunan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş yaşadığı vahşeti anlattı. Boztaş, "2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm" dedi. Hastanede tedavi altına alınan Boztaş, eğitim için bir ay önce Christchurch'e geldiğini, on yıldır da Yeni Zelanda'da yaşadığını belirterek, "Camiye gelmiştim. Hocayı dinliyordum. O anda 2-3 silah sesi duydum. İlk başta deprem oldu sandım. Christchurch'te deprem çok sık oluyor. Herkesin kaçtığını gördüm, ben de kaçtım. İlk önce pencereyi kıramadık, orada sıkıştık" dedi. Kurşunun kalçasına geldiğini anlatan Boztaş, "Ses kesildi, o anda pencereyi elimle kırdım, elim kesildi. 2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm. Dışarı çıktım. Gözleri açık birini gördüm, hayata geri getirmeye çalıştım ama yapamadım, gözlerini kapattım. Silah sesleri artınca uzaklaştım" ifadelerini kullandı.



Emine KAVASOĞLU / YENİ ZELANDA

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