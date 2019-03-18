Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Paris yine savaş alanına döndü

yine savaş alanına döndü

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Paris yine savaş alanına döndü
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini protesto etmek için gösteri düzenleyen Sarı Yelekliler cumartesi günü 18'inci kez sokaklara indi. Eylemciler başkent Paris'i yine savaş alanına çevirdi. Gösteriler yoğun güvenlik önlemleri altında yapılırken polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla yine sert müdahale etti. Sokaklarda ki barikatları ateşe veren göstericiler caddede bulunan birçok mağazanın camını kırarak yağmaladı, bir bankada da yangın çıktı. İçişleri bakanlığına göre, en az 100 kişi gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Paris yine savaş alanına döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN