Paris yine savaş alanına döndü

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini protesto etmek için gösteri düzenleyen Sarı Yelekliler cumartesi günü 18'inci kez sokaklara indi. Eylemciler başkent Paris'i yine savaş alanına çevirdi. Gösteriler yoğun güvenlik önlemleri altında yapılırken polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla yine sert müdahale etti. Sokaklarda ki barikatları ateşe veren göstericiler caddede bulunan birçok mağazanın camını kırarak yağmaladı, bir bankada da yangın çıktı. İçişleri bakanlığına göre, en az 100 kişi gözaltına alındı.