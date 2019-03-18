Teröriste silahsız karşı koydu! O anlarda yaşadıkları...

Yeni Zelanda'da Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında teröriste silahsız karşı koyan ve onu camiden uzaklaştırarak onlarca kişinin hayatını kurtaran Afgan göçmen Abdül Aziz, "Sadece çocuklarımın hayatı için değil oradaki herkesin hayatı için endişe ettim. Gözlerimi her kapattığımda camide ölen insanları görüyorum. Bu çok zor bir şey." dedi.

Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında camiden dışarı çıkıp terörist Brenton Tarrant'a silahsız karşı koyan ve onun namaz kılınan bölüme girmesini engelleyerek daha fazla can kaybı yaşanmasını engelleyen Aziz, o an yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.