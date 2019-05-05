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'de ilk namazı kılındı

'nin başkenti Washington DC civarında yaşayan yüzlerce Müslüman, ramazan ayının ilk namazı için ülkenin en büyük camilerinden Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Camisi'nde bir araya geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 6.5.2019 06:59
ABD'de ilk teravih namazı kılındı

Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaleti sınırları içinde yer alan DCA, hem bölgede yaşayan Türklerin hem de farklı etnik kökenden Amerikalı Müslümanın ilk teravih namazı için bir araya geldiği ibadet mekanı oldu.

Maryland, Washington ve Virginia'dan çok sayıda kişi, ilk teravih namazında ramazan ayına erişmenin sevincini yaşadı.

DCA, ramazan boyunca çok sayıda iftar organizasyonuna ve farklı ramazan etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı şehir olan New York'ta ise Brooklyn Eyüp Sultan Camisi, ilk teravih namazında yüzlerce Müslümanı bir araya getirdi.

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ABD'de ilk teravih namazı kılındı
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