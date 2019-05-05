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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" taaruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edeceklerini duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2019 06:45 Güncelleme Tarihi: 6.5.2019 07:02
ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

Bolton yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığını iddia eden Bolton, "Ancak herhangi bir saldırıya yanıt vermek için tam hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı
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