Kraliyet Ailesi’nde bebek sevinci

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde 1 yıl önce evlenen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle dün sabaha karşı ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 34 yaşındaki Prens Harry ile 37 yaşındaki eşinin 3 kilo 300 gram ağırlığında erkek bebekleri oldu. Kraliyet tahtında 7'nci sıradaki varis olan bebeğe henüz isim verilmedi. Prens Harry, bebeğin doğumunun ardından kameraların karşısına geçerek, doğumun muhteşem bir deneyim olduğunu ve bebeğin çok sağlıklı olduğunu belirtti. Bebeğe prens ya da prenses ünvanı verilirse, soyadına ihtiyacı yok. Prens Harry ve Meghan için bir seçenek, Mountbatten-Windsor. Bu, Prens Philip ve Kraliçe evlendikleri zamanda kullandıkları soyadlarının birleştirilmesiyle oluşturuldu. Prens William ve Catherine'in 3 çocuğunun doğum sertifikalarında Cambridge yazıyor.