Yıldırım şüphesi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Havalimanı'nda önceki gece yaşanan kazanın yankıları sürüyor. Moskova-Murmansk seferini yaparken, acil dönüş yapan ve piste iniş sırasında alev alan uçaktaki 78 kişiden 41'i yaşamını yitirdi. Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi uçağın neden acil dönüş yaptığı ve alev aldığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Rus yapımı, son model "Sukhoi Supejet" yolcu uçağından sağ kurtulan pilot ve yolcuların ifadelerini aktaran M. Komsomolets gazetesine göre, uçağa Moskova'dan havalandıktan yarım saat sonra yıldırım isabet etti. TürkRus.com sitesine göre pilot ifadesinde, "Yıldırım düştükten sonra Superjet uçağının neredeyse tüm bilgisayar sistemleri çöktü. Oto pilot da çalışmadı. Uçak havaalanına geri dönerken ilk denemede iniş yapamadı, ikinci denemesinde inerken gövdede yangın başlamıştı ve pistte uçak alev aldı" dedi.İnterfaks ajansına konuşan bir yetkili ise uçağın sert iniş sırasında gövdesini 3 kez piste vurduğunu bu sırada tamamen dolu olan yakıt deposundan sızıntı yaşandığını ve yangının büyüdüğünü anlattı. Sputnik'e konuşan yetkililer uçağın havalandıktan bir süre sonra mürettebatın iletişim sorunu olduğunu bildirerek dönüş izni istediğini aktardı. 20 dakika havada kalan uçağın inişini de zor hava koşullarında gerçekleştirdiği ve ancak ikinci denemede inmeyi başardığı belirtildi. DIŞ HABERLERRUSYA'NIN Krasnoyarsk Krayı bölgesindeki Norilsk şehrinde bir yolcu uçağı havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu NordStar Havayoluna ait Boeing 737 tipi uçakta, olay nedeniyle ölen veya yaralanan olmadığı açıklandı.KOMMERSANT gazetesinin haberinde ise, tahliyeler sırasında bazı yolcuların hızlı tahliyesini, diğerlerinin el bagajlarını kurtarma kaygısı zor soktuğu kaydedildi. Aeroflot Havayolu şirketinin basın sözcüsü Maksim Fetisov ise yanmaya başlayan uçaktan yolcu tahliye işleminin normlara göre 90 saniye olarak planlanmasına rağmen 55 saniyede tamamlandığını belirtti.