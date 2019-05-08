Türk askerlerinin S-400 eğitimi başlıyor

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Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini kullanacak yaklaşık 100 Türk askerin eğitimi bu ay sonunda Rusya'daki bir askeri üstte başlayacak. Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, diplomatik bir kaynak açıklamasında "Mayıs ayı sonunda, yaklaşık 100 Türk askeri, anlaşmaya göre 2019'da teslim edilecek olan S-400 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere Rusya'da bir askeri üstte eğitime başlayacak" ifadelerini kullanırken, eğitimin yaklaşık 5 ay süreceğini de belirtti. Türk askerlerin, Çinli askerlerle birlikte eğitim alacağı kaydedildi.