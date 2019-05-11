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ABD'den 'savaş' hamlesi!

ABD (Pentagon), İran'la artan gerilim üzerine 'ya "USS Arlington" amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.5.2019 08:13 Güncelleme Tarihi: 11.5.2019 08:17
ABD'den 'savaş' hamlesi!

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakan Vekili (Patrick Shanahan), ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'nın hafta başında talep ettiği ek askeri güç talebinin bir parçası olarak, komutanlığın görev bölgesine USS Arlington (LPD-24) gemisi ve bir Patriot bataryasının gönderilmesini onayladı." ifadelerine yer verildi.

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ABD, hafta başında İran'ı hedef göstererek, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti.

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ABD'den 'savaş' hamlesi!
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