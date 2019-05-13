Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

'da iftar verdi

Başkanı , 'da Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi 'ın da yer aldığı iftara, başkent Washington'da görev yapan Müslüman ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2019 05:49
Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayı dolayısıyla Beyaz Saray'da iftar yemeği verdi.

Beyaz Saray'daki iftara, Müslüman ülkelerin başkent Washington'da görevli diplomatik temsilcileri katılırken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da iftarda yer aldı.

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Trump, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için önemli bir birleştirici değer olduğunu ifade etti.

Trump, "Tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını kutladığı bu özel zaman diliminde, bu iftar yemeğine Beyaz Saray'da ev sahipliği yapmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önceki başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama döneminde olmak üzere 2016'ya kadar yaklaşık 20 yıl süresince Beyaz Saray'da geleneksel iftar programları düzenleniyordu.

Trump, görevinin ilk aylarında Müslümanlara vize yasağı gibi adımlarıyla hem ABD'de hem de uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti.

20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'da göreve başlayan ve ilk yılında iftar düzenlemeyen Trump, başkan olarak Beyaz Saray'daki ilk iftarını geçen yıl vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN