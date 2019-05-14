Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek!

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı tırmanırken, ABD Başkan Donald Trump Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek ay biraraya geleceğini belirtti.

ABD'nin 200 milyar dolar değerinde Çin ürününe yönelik gümrük vergisini Cuma günü TSİ 0701 itibarıyla yüzde 25'e çıkarmasının ardından, Çin de dün 60 milyar dolar değerinde ABD ürününe 1 Haziran'dan itibaren yürürlükte olmak üzere daha yüksek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

"Önce Amerika" gündeminin bir parçası olarak korumacılığı benimseyen Trump, Haziran ayının sonlarında yapılacak G20 zirvesinde Xi ile görüşeceğini söyledi.

Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Belki bir şeyler olacak. Bildiğiniz gibi, Japonya'da G20'de birararaya geleceğiz ve muhtemelen çok verimli bir görüşme olacağını düşünüyorum" dedi.

Trump açıklamasında, ABD ticaret heyetinin iki hafta önceki Beijing ziyaretinin başarılı olup olmadığının "yaklaşık üç ya da dört hafta içinde" belli olacağını söyledi.

Trump ayrıca "Çok başarılı olacağını hissediyorum" dedi.

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