ABD Başkan adayı Jackson, Maduro yanlılarına yiyecek yardımı yaptı

Washington'daki Venezuela Büyükelçiliği bir süredir, kendisini devlet başkanı ilan eden darbeci muhalif Juan Guaido'nun desteklediği adayın girmesini engelleyen Nicolas Maduro yanlıları tarafından koruma altına alındı.

SIRT ÇANTALARINA BAĞLAYARAK...

Bugün ise ABD başkanlığı için aday olan Jesse Jackson, elçiliğin penceresinden uzatılan iplere içlerinde yiyecek bulunan sırt çantaları bağlayarak Maduro yanlılarına yardım etti.

"DARBELERİ TEŞVİK EDEMEYİZ"

Jackson yaptığı açıklamada, "Siyasi krizde hangi tarafta olursanız olun, Venezuela'da ABD askeri güç kullanarak rejim değişikliğini desteklememelidir. Dünyanın en güçlü demokrasisi olduğumuzu, dünyanın herhangi bir yerindeki ordunun iktidarı ele geçirmesini teşvik ederek ilan edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Jackson, elçiliğin penceresinden uzatılan iplere içlerinde yiyecek bulunan sırt çantaları bağlayarak Maduro yanlılarına yardım etti.

VENEZUELA'NIN "TÜRKİYE" TEKLİFİ

Öte yandan Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Washington'da bulunan Venezuela Büyükelçiliğinin, Türkiye'nin korunması altına alınmasını talep etmiş ancak ABD'nin bunu kabul etmediğini açıklanmıştı.