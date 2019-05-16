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Kendi ölümünü bilen kahinden inanılmaz tahmin! ...

Dünyada mistik sırlarla ilgilenenler Alois Irlmaier adını kendi öleceğini zamanı bilen adam olarak tanıyor. Dünya mistik sahnesi olarak oldukça önemli konumda bulunan Alois Irlmaier kehanetleri şu sıralar en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bazıları 'nın tarihini verdi, bazıları ise Lady Diana'nın ölümünü tahmin etti. Peki siz daha önce Beyaz at kehanetini duymuş muydunuz?

Giriş Tarihi: 16.5.2019 13:11
Kendi ölümünü bilen kahinden inanılmaz tahmin! 3. Dünya Savaşı...

ALOİS IRLMAİER

Alois Irlmaier, hakkında kehanetlerde bulunan sıradan bir Alman vatandaşıydı fakat diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği üçüncü dünya savaşının, Orta Doğu'da patlak vereceğini düşünmesiydi. 21.yüzyıldan bu yana birçok insan,üçüncü dünya savaşının Orta Doğu'da başlayan sorunlar ile ortaya çıkacağını düşünmektedir tıpkı 1950'li yıllarda yaşamış ve bunu tahmin etmiş olan Alois Irlmaier gibi...

Tüm dünya Alois Irlmaier ismini kendi ölümünü bilen adam olarak tanıyor. Mistik açıdan oldukça önemli bir konumda bulunan Alois Irlmaier'in kehanetleri şimdilerde çok konuşuluyor.

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Kendi ölümünü bilen kahinden inanılmaz tahmin! 3. Dünya Savaşı...
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