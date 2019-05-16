Kendi ölümünü bilen kahinden inanılmaz tahmin! 3. Dünya Savaşı...

ALOİS IRLMAİER

Alois Irlmaier, 3. Dünya Savaşı hakkında kehanetlerde bulunan sıradan bir Alman vatandaşıydı fakat diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği üçüncü dünya savaşının, Orta Doğu'da patlak vereceğini düşünmesiydi. 21.yüzyıldan bu yana birçok insan,üçüncü dünya savaşının Orta Doğu'da başlayan sorunlar ile ortaya çıkacağını düşünmektedir tıpkı 1950'li yıllarda yaşamış ve bunu tahmin etmiş olan Alois Irlmaier gibi...

Tüm dünya Alois Irlmaier ismini kendi ölümünü bilen adam olarak tanıyor. Mistik açıdan oldukça önemli bir konumda bulunan Alois Irlmaier'in kehanetleri şimdilerde çok konuşuluyor.