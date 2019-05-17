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: AB’nin ’ye ihtiyacı var

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Belçika: AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var

Belçika Federal Parlamentosu'nda Avrupa Akademik Çalışmalar Merkezi adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen panelde, 'AB'nin Geleceği ve Genişleme Politikası' kapsamında Türkiye ele alındı. Panelde konuşan Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Türkiye'nin göçmen krizinde oynadığı rol ile Avrupa'nın istikrarını sağladığını söyledi. Reynders ise AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu, bunu sığınmacı krizi ve NATO bünyesinde çok net görüldüğünü, bizzat kınadığı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında normalleşme süreciyle birlikte AB ile Türkiye arasında yakın işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

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Belçika: AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var
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