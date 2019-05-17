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DHA DIŞ - fenomeni ‘’ hayatını kaybetti

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 16:53

ABD (DHA) – 'Huysuz surat' ifadesiyle sosyal medyada fenomen haline gelen 'Grumpy Cat'in öldüğü açıklandı.

7 yaşındaki 'Huysuz suratlı' fenomen kedinin ölümü ise sahipleri tarafından Twitter'da duyuruldu. Kedinin ölüm nedeninin idrar yolu enfeksiyonu olduğu açıklandı. Açıklamada, "Profesyonellerin ve sevgi dolu ailesinin tüm müdahalelerine rağmen 'Grumpy' idrar yolu enfeksinyonuna bağlı bazı komplikasyonlar sonucu annesi Tabatha'nın kollarında 14 Mayıs Salı sabahı aramızdan ayrıldı" ifadeleri yer aldı.

Instagram'da yaklaşık 2 buçuk milyon takipçisi bulunan 'Grumpy Cat'in ölüm haberi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından üzüntüyle karşılandı.

ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Morristown kasabasında ikamet eden Tabatha Bundesen'a ait olan 'Grumpy Cat' 2012'de Youtube'da yayınlanan bir videosunda sahip olduğu 'Huysuz surat' ifadesiyle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek fenomen haline gelmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kedinin görüntüleri

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DHA DIŞ - Sosyal medya fenomeni ‘Grumpy Cat’ hayatını kaybetti
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