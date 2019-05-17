İnternet terörü ülkeleri böldü

BUGÜN NELER OLDU

İnternet ortamında hızla yayılan radikal görüşler ve terörü teşvik eden içeriklere karşı devletler arasında ortak bir tutum belirlenemedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda, Ürdün, Kanada, İrlanda, İngiltere, Senegal, Norveç, Endonezya'nın devlet veya hükümet başkanları, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Facebook, Instagram, Whatsapp, Google, Youtube, Twitter, Amazon, Dailymotion, Qwant ve Microsoft şirketlerinin temsilcileriyle "Christchurch Çağrısı" toplantısı düzenlendi.Bu toplantının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, "Christchurch'deki saldırılardan iki ay sonra birçok ülke ve şirketle internette terör ve nefrete karşı mücadele etmek için 'Christchurch Çağrısı' adlı metni imzaladık" dedi. Macron, bu toplantıya katılmayan Avustralya, Almanya, Hindistan, Japonya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in de bu metne destek verdiğini söyledi.ABD yönetimi ise Christchurch Çağrısı anlaşmasını, "konuşma özgürlüğüne engel olacağı" gerekçesiyle imzalamayacağını duyurdu. ABD'nin, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından uluslararası toplumun terörizm ve şiddet içerikli paylaşımların kınanması çabalarına katıldığı ancak söz konusu anlaşmaya imza atmayacağı belirtildi.