İran'dan ABD'ye tehdit! ABD savaş gemileri füzelerimizin menzilinde

Hukuk ve Parlamento İşlerinden Sorumlu İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Salih Cokar, İran'ın geliştirdiği füzelerin, Basra Körfezi'ndeki Amerikan savaş gemilerine ulaşabileceğini söyledi.

"ABD EKONOMİSİ DE YENİ BİR SAVAŞIN MALİYETİNİ KARŞILAYACAK GÜÇTE DEĞİL"

ABD'ye ait savaş gemilerinin bölgeye yığılmasını değerlendiren İranlı Komutan, "Kısa menzilli füzelerimiz, kolaylıkla Basra Körfezi'ndeki savaş gemilerine ulaşabiliyor. Füzelerimiz ayrıca 2 bin kilometre alanında bulunan her hedefi vurabiliyor" dedi.

ABD'nin İran'a karşı bir savaş başlatamayacağını ileri süren İranlı komutan, "Dünya enerjisinin yüzde 60'ından fazlası Batı Asya'dan elde ediliyor, bölgede bir savaş çıkarsa dünyada enerji arzı sekteye uğrar. ABD ekonomisi de yeni bir savaşın maliyetini karşılayacak güçte değil" dedi.