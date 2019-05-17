Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Milletvekili Tunahan Kuzu'ya İsrail'de gözaltı!

'ya İsrail'de gözaltı!

Son dakika... Hollanda'da DENK Partisi , Kudüs'te İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17.5.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 13:59
Milletvekili Tunahan Kuzu'ya İsrail'de gözaltı!

Hollanda'da DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Kudüs'te İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlanıyor, İşçi Partisinin (PvdA) entegrasyon politikasına güvenoyu vermediği için partiden ihraç edilen Türk kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk tarafından 9 Şubat 2015'te kurulan Denk Partisi, ilk defa katılacakları AP seçimleri için 3'ü Türk kökenli 14 aday göstermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milletvekili Tunahan Kuzu'ya İsrail'de gözaltı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN