Varşova’da Türk gencini öldürdüler

BUGÜN NELER OLDU

Korkunç olay, Polonya'nın başkenti Varşova'nın Wawer ilçesindeki Kral Macius İlkokulu'nda geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. 15 yaşındaki Polonyalı Emil B., uyuşturucu satmayı reddeden Yakup Kızıltaş'ı, pusu kurarak bıçakla öldürdü.Yakup Kızıltaş'ın cenazesi, dün Varşova Tatar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevenlerinin ve okul arkadaşlarının katıldığı cenaze töreninde hüzün hakimdi. Talihsiz gencin ailesi ayakta durmakta güçlük çekti, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.Talihsiz gencin babası Mustafa Kızıltaş, oğlunun okuldaki uyuşturucu satan çetenin kurbanı olduğunu söyledi. Baba Kızıltaş, "Evladımı uyuşturucu batağına çekmeye çalıştılar, hem içirmeye hem de sattırmaya çalıştılar. Oğlum bunu bize anlatınca hemen polise haber verdik. Üç gün sonra da bu olay oldu. Söyleyecek söz bulamıyorum. İki oğlum daha var, onlar da okula gidiyor. Polonya devletinden okulların güvenli yer olmasını istiyorum, uyuşturucudan uzak yerler olmasını talep ediyorum. Katilin de en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.Olayla ilgili yakalanan 15 yaşındaki Polonyalı Emil B.'nin, Yakup Kızıltaş'a önce "Cuma günü televizyon yıldızı olacaksın" yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Kızıltaş'ın, olay günü aldığı tehditler yüzünden okula Polonyalı annesiyle geldiği ancak korkunç sondan kurtulamadığı öğrenildi.