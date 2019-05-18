Avustralya'da 16 milyon seçmen sandık başında

Avustralya Seçim Komisyonu tarafından belirlenen oy kullanma merkezlerine akın eden Avustralyalı seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Her üç yılda bir tekrarlanan Avustralya'daki genel seçimlerin, 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile son kamuoyu yoklamalarında 2 puan önde görünen İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor.

İktidar kanadı seçim kampanyasında ekonomi, daha fazla göç alınmaması, sınır güvenliği gibi konularda seçmenlerden oy talep ederken, muhalefet iklim değişikliği, düşük ücretler, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetlerindeki gecikmeleri gündeme taşıyarak Avustralyalılardan destek talep etti.

AVUSTRALYALI TÜRKLER DE SANDIK BAŞINA GİTTİ

Melbourne'un Broadmeadows semtinde yoğun olarak yaşayan ve oylarını kullanmak üzere sandıkların kurulduğu merkezlere gelen Avustralyalı Türk seçmenlerden Ali Kuzucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Hayırlı uğurlu olsun, vatandaşlık görevimiz yaptık, her şeyin hayırlısını temenni ediyoruz.'' dedi.

Kullandıkları oyun hem Müslümanlara hem de Hristiyanlara hayırlı olması dileğinde bulunan Hazine Bozkurt ise ''Bugün vatanımıza, milletimize, yaşadığımız ülkeye, Avustralya'ya hakkımızda hayırlısını versin Allah'ım, bütün İslam alemine Hristiyanlara da hayırlısını versin.'' ifadelerini kulandı.

Ülkenin geleceğine katkıda bulunmak için sandığa giden Türk seçmenlerden Sedat Güçler, ''Avustralya'nın seçimine katıldık, oyumuzu da verdik hayırlı uğurlu olsun.'' diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giden Avustralyalılar seçimde, ülkedeki seçim kurallarına göre 151 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamını, 76 sandalyeli Senato üyelerinin ise 40'ını belirlemek üzere oy kullanıyor.