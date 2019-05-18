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'den vatandaşlarına çağrı: "Derhal ve ’ı terk edin"

Washington’un ’taki taraftarlarının elçilik personeline zarar verme ihtimali üzerine acil ihtiyaç duyulmayan personelini geri çekme emri vermesi bölgede endişe uyandırdı. de bölgede durumun gerginleşmesinden duyduğu endişe ile tedbir almak için İran ve Irak’taki vatandaşlarına acil olarak bu ülkelerden ayrılma çağrısı yaptı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 16:30
Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: Derhal İran ve Irak’ı terk edin

ABD, geçen Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında iki Suudi petrol tankerinin saldırıya uğraması üzerine İran'ın Amerikan askerlerine de saldırı düzenleyeceği kaygısını uyandırmıştı.

ABD’DEN İRAN’A KARŞI SAVAŞ GEMİSİ VE PATRİOT TAKVİYESİ

İran'ın gemilerine ateşlemeye hazır füzelerin yerleştirilmesinin görüntülenmesi üzerine ABD'nin Hürmüz boğazına uçak gemisi ve savaş gemilerini ve bombardıman uçaklarını göndermişti.
Bahreyn de bölgede durumun gerginleşmesinden duyduğu endişe ile tedbir almak için İran ve Irak'taki vatandaşlarının acil olarak bu ülkelerden ayrılma çağrısı yaptığı kaydedildi.

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Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: "Derhal İran ve Irak’ı terk edin"
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