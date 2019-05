Diyanet’in camisi küllerinden doğacak

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde pazar günü kundaklanan Diyanet Camii'nin yankıları sürerken, cami yönetimi ve ABD'deki diyanet yetkilileri yerel halkla dayanışma içinde camiyi en kısa sürede tamir ederek hizmete açmayı planlıyor. Ramazan ayında kundaklanmasıyla ABD basının da ilgisini çeken New Haven Diyanet Camii'nde hasar tespit çalışmaları devam ederken hem ABD'deki din işleri yetkilileri, hem cami yönetimi hem de yerel Müslüman ve gayrimüslim toplum caminin bir an önce hizmete açılması için elinden geleni yapıyor. Caminin tadilatı için "Launchgood" adlı internet sitesinden açılan yardım kampanyasında şu ana kadar yaklaşık 150 bin dolar toplandı.Soruşturmayı yürüten yerel yetkililer, kundaklamaya ilişkin bilgi paylaşımı için 2 bin 500 dolar, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Connecticut Ofisi de yangına sebep olan fail veya faillerin bulunması için 10 bin dolar ödül koydu. Kundaklama sonrası bölgedeki Müslümanlara büyük desten veren ABD'lilerden Arthur Carole, "Bu saldırı beni derinden sarstı. Bu saldırı, birçok topluma karşı yapılan ve (ABD Başkanı Donald) Trump döneminde daha da kötüye giden saldırıların bir parçası." diye konuştu. Caminin iki sokak aşağısında yaşayan Ashley Zdeb de saldırıyı "iğrenç" olarak nitelendirdi.