Siviller Türkiye sınırına kaçıyor

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Suriye'deEsad rejimi ile İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırıları sürüyor. İngiliz Reuters haber ajansı bombardımandan kaçan sivillerin Türkiye sınırına yakın bir zeytin bahçesine sığınmak zorunda kaldığını aktardı. Haberde Türkiye sınırına kaçan sivillerin yeterli gıda ve suyu olmadığını yazdı. Birleşmiş Milletler Danışmanı Najat Rochdi, Suriye rejiminin hava kuvvetlerinin 18 sağlık tesisini vurduğunu, şiddet olaylarında 16 okulun yok olduğunu söyledi. Esad rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Marratinnuman ilçesinde dün iftar vaktinde düzenlediği saldırıda 3 sivilin öldüğü, 8 sivilin de yaralandığı bildirildi. Bu arada Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu, ilk toplantısını Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. Toplantıda, başta İdlib olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında ele alındı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşnada "İdlib'de bir felaket riskiyle karşı karşıyayız. Rejimin son saldırıları yüz binlerce kişiyi yerinden edebilir ve bu durum Türkiye, Avrupa ve ötesi için insani ve güvenlik riski teşkil ediyor" uyarısında bulundu. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, İdlib'de büyük çaplı bir askeri saldırının, 21. yüzyılın en büyük trajedisi olacağını söyledi.