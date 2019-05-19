'FETÖ Kumpaslarının bilirkişisi'ne profesörlük! Bakın nerede ortaya çıktı

Balyoz davasında harddiskler ve CD'lerle ilgili 'gerçektir' raporu veren firari FETÖ şüphelisi eski TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü Hayretdin Bahşi, Estonya Tallin Teknoloji Üniversitesi'nde 'profesör' oldu. Bahşi'nin, 2017'de de Estonya'daki NATO Siber Güvenlik tatbikatında görevli olduğu ortaya çıkmış, Türk Büyükelçiliği'nin girişimleriyle tatbikattan çıkartılmıştı.

Firari FETÖ'cü Bahşi, TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü müdürü olduğu dönemde Danıştay cinayeti, Ergenekon davasında gazeteci Mustafa Balbay'ın bilgisayarı ve Balyoz'da 5 No'lu harddiskle ilgili 'gerçektir' raporu verdi. Balyoz davasında üç yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Deniz Kurmay Albay Yasin Türker, raporu düzenleyen TÜBİTAK'ta görevli bilirkişiler Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Hayretdin Bahşi hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Mart 2013'te takipsizlik kararı verdi. Devlet içindeki FETÖ'cülerin varlığı ortaya çıktıktan sonra yapılan itiraz üzerine 2014'te Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi takipsizlik kararını kaldırdı. Türköz, Alparslan ve Bahşi için yakalama kararı çıkarıldı. Avukatları "Müvekkilerimiz yurtdışında çalıştıkları için ifade vermeye gelemiyor" savunması yaptı.

NATO TATBİKATINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre; Firari olarak aranan Bahşi 2017'de Estonya'da ortaya çıktı. Estonya Tallin Teknoloji Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Bahşi'nin Estonya'daki NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi'nde yapılacak Locked Shields 2017 NATO Siber Güvenlik tatbikatını yönetecek hakem heyetinin içinde White Team'de (Beyaz Takım) olduğu anlaşıldı. Türk görevlilerin bu durumu fark etmesi üzerine Bahşi'nin NATO tatbikatındaki görevi sonlandırıldı. Adalet Bakanlığı'nın Interpol aracılığıyla Estonya makamlarına yaptığı Bahşi'nin Türkiye'ye iade talebinden ise sonuç alınamadı. Aradan geçen iki yıl içinde Estonya Tallin Teknoloji Üniversitesi'ndeki görevini sürdüren Hayretdin Bahşi geçen ay içinde profesör oldu. Üniversite, Bahşi'nin profesör olmasını internet sitesinden duyurdu. Bahşi'nin çalıştığı Estonya Tallin Üniversitesi, Avrupa Konseyi'nin Echo projesinin de partneri durumunda. Proje, Avrupa Birliği'nin siber savunmasında proaktif bir yaklaşım yöntemini kapsıyor. Projenin lansmanı ise Avrupa Konseyi tarafından 25 Şubat 2019'da Belçika Askeri Akademisi'nin konferans salonunda yapıldı. Firari FETÖ şüphelisi Hayretdin Bahşi'nin de bu projenin içinde yer alan isimlerden biri olduğu öğrenildi.