Körfez'de kriz büyüyor! Suudi Arabistan'dan korkutan açıklama

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği liderlerini, Mekke şehrinde 30 Mayıs'ta olağanüstü iki zirveye davet etti. Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi Arabistan'ın bölgede İran ile savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin petrol tesislerine drone saldırısı düzenlenmesi ve gemilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğraması üzerine Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, 30 Mayıs'ta Mekke'de 2 olağanüstü zirveye davet etti.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr de yaptığı basın toplantısında, İran rejiminin bölgede güvenlik ve istikrar için çalışmadığını söyledi. Cubeyr, Suudi Arabistan'ın bölgede İran'la savaş istemediğini, ancak diğer tarafın savaşı seçmesi durumunda krallığın güçlü bir şekilde yanıt vereceğini ifade etti. İran'ı, yıkıcı politikalarından kaçınmaya ve bölge işlerine karışmayı bırakmaya çağıran Cubeyr, İran'ı bölgeyi tehlikenin eşiğine getirmemesi konusunda uyardı. Tahran'ın Suudi Arabistan'a 255 balistik füze fırlatan Yemen'deki Husilere destek verdiğini belirten Cubeyr, dünyayı Tahran'a sert bir tutum sergilemeye çağırdı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, 12 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarındaki iki Suudi petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. ABD sabotaj konusunda İran'ı suçlamıştı. Salı günü ise Yemen'deki Husiler, Suudilere ait iki adet petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlemişti.

ABD ASKERLERİ KÖRFEZ TOPRAKLARINDA YENİDEN KONUŞLANDIRILACAK!

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya ve Ukaz gazetesinin Şarku'l Avsat gazetesine dayandırdığı haberde, ABD'nin askeri güçlerinin Arap Körfezi sularında ve Körfez topraklarında yeniden konuşlandırılması talebinin, ABD ile bazı Körfez ülkeleri arasında yapılan ikili anlaşmalarla onaylandığı kaydedildi.

Haberde, ABD askeri güçlerinin Arap Körfezi sularında ve Körfez topraklarında yeniden konuşlandırılmasının ilk nedeninin, İran ile savaşa girmek değil, İran'ı olayları askeri yönden tırmandırmaktan, Körfez ülkelerine veya ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırıya kalkışmaktan caydırmak olduğu dile getirildi.

Suudi Arabistan medyasının Mekke'de ramazan ayının son 10 günü içinde yapılacağını duyurduğu "İslam Zirvesi" esnasında sınırlı bir "Arap Zirvesi" için hazırlık yapıldığı ve bazı Arap ülkeleri arasında yoğun iletişim trafiği yaşandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), haberde bahsi geçen konularla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nden 13 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde düzenlenecek 14. Dönem İslam Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'den davet aldı." ifadesine yer verilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 6 Mayıs'ta, İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk ettiklerini duyurmuştu. "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi 9 Mayıs'ta Suveyş Kanalı'ndan geçmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından 12 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı duyurulmuştu.

Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydedilmişti.

Husilere bağlı El-Mesire kanalında, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da önemli noktalara 7 hava saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih ise doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.