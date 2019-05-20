Kanada’da "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Kanadalı Türkler tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanı ile Toronto şehrinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenledi. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yapılan yürüyüşe çok sayıda Türk katıldı. Büyük bir Türk bayrağı ise gençler tarafından taşınarak Toronto sokaklarında dalgalandırıldı. Yonge & College caddesinde başlayan yürüyüş, Türk bayrakları eşliğinde Toronto Belediyesi önünde sonlandı.Toronto Belediyesi önüne gelindiğinde, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz rahmet, minnet ve saygıyla anıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Sonrasında İstiklal Marşı ve marşlar söylenerek yürüyüş sona erdi.