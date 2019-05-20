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’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Fenerbahçe Derneği öncülüğünde “” düzenlendi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 10:47
Kanadalı Türkler tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanı ile Toronto şehrinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenledi. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yapılan yürüyüşe çok sayıda Türk katıldı. Büyük bir Türk bayrağı ise gençler tarafından taşınarak Toronto sokaklarında dalgalandırıldı. Yonge & College caddesinde başlayan yürüyüş, Türk bayrakları eşliğinde Toronto Belediyesi önünde sonlandı.

Toronto Belediyesi önüne gelindiğinde, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz rahmet, minnet ve saygıyla anıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Sonrasında İstiklal Marşı ve marşlar söylenerek yürüyüş sona erdi.
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Kanada’da "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
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