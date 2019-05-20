Son Dakika: Türkiye ile Yunanistan arasında önemli görüşme

Ege Denizi'nde yer yer artan gerginliğin yatıştırılması ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye ile Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları delegasyonları bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye ile Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları delegasyonları arasında, özellikle Ege Denizi'ndeki Güven İnşa Etme Tedbirleri ve Davranış Kurallarında işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılacak teknik toplantı 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da yapılacak."