5 çocuğunu birden öldüren cani adamla böyle karşılaştı

ABD'de yaşayan gözü yaşlı anne Amber Kyzer, geçtiğimiz pazartesi günü beş çocuğunun katili olan eski eşi Timothy Jones Jr'ın davasında tanık olarak dinlendi. Duruşma sırasında anne Amber Kyzer, Timothy Jones Jr ile boşanma süresince kendisine büyük destek veren en büyük çocuğu Merah Jones'a yazdığı bir mektubu okudu. "Çocukların siz benim dünyamsınız ve anne ve babanız sizin gibi evlatlara sahip olduğu için şükrediyor." cümlelerini okuyan Amber Kyzer hıçkırıklara boğuldu ve "Tanrım, Tanrım. Bebeklerim, bebeklerim" diyerek sinir krizi geçirdi.