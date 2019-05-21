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5 çocuğunu birden öldüren cani adamla böyle karşılaştı

5 çocuğunu birden öldüren eski kocası ile karşılaştı, acılı annenin feryadı yürekleri burktu. Son dakika olarak gündeme düşen korkunç olay bir ay önce yaşandı. 5 çocuğunu da öldüren cani adamı konuşuyor. Çocuklarından birini sırf evdeki prizi bozduğu için öldüren adamın duruşmadaki tavırları şoke etti. Mahkemeye ilk kez katılan acılı annenin söyledikleri ise...

Giriş Tarihi: 21.5.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 14:16
5 çocuğunu birden öldüren cani adamla böyle karşılaştı

'de yaşayan gözü yaşlı anne Amber Kyzer, geçtiğimiz pazartesi günü beş çocuğunun katili olan eski eşi Timothy Jones Jr'ın davasında tanık olarak dinlendi. Duruşma sırasında anne Amber Kyzer, Timothy Jones Jr ile boşanma süresince kendisine büyük destek veren en büyük çocuğu Merah Jones'a yazdığı bir mektubu okudu. "Çocukların siz benim dünyamsınız ve anne ve babanız sizin gibi evlatlara sahip olduğu için şükrediyor." cümlelerini okuyan Amber Kyzer hıçkırıklara boğuldu ve "Tanrım, Tanrım. Bebeklerim, bebeklerim" diyerek sinir krizi geçirdi.

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5 çocuğunu birden öldüren cani adamla böyle karşılaştı
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