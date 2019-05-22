ABD Kongresi aslında mahcup

BUGÜN NELER OLDU

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Anadolu Ajansı'na konuştu. ABD Kongresi'nde yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi veren Hatice Cengiz, Kongrede görüştüğü birçok ismin Kaşıkçı cinayeti konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşündüğüne işaret ederek, "Trump değil de başka biri başkan olsaydı belki biraz daha sert tepki olabilirdi. Trump daha ziyade Suudi Arabistan'ı korumaya yönelik bir tavır koymuş oldu. Kongrede görüştüğüm birçok Demokrat ve Cumhuriyetçi isim yönetimin tavrından pek hoşnut değildi. Kongredeki herkes gerçekten bu konuda biraz mahcup. Verilemeyen tepkilerin altında biraz ezilmiş olduklarını gördüm" dedi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetinden sonraki ilk günlerde dünyanın vermiş olduğu tepkiden de etkilenerek biraz sert tepki verdiğini söyleyen Cengiz, sonrasında o dilin değiştiğini ve Trump'ın Kaşıkçı cinayeti konusunu Amerikan dış politikasından çıkarmaya çalıştığını vurguladı. Kongrede katıldığı oturuma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cengiz, artık Kaşıkçı cinayetinden sonra yapılacaklara odaklanmak gerektiğini belirtti."ABD, Kongre bünyesinde uluslararası bir soruşturma başlatabilir. Bizim talebimiz oydu. Baktığınız zaman Türkiye'de hukuki süreç belli bir noktaya geldi ve tıkandı. Artık ilerleyemiyoruz. Eğer uluslararası bir soruşturma halini alırsa daha etkili bir sonuç ortaya çıkabilir diye düşünüyoruz." şeklinde konuşan Cengiz, Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin gerçekten ne olduğunu öğrenmenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.