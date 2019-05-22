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Cani, terörden yargılanacak

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Cani, terörden yargılanacak
Yeni Zelanda'da Chirstchurch kentindeki iki camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant hakkında polisin terörizm suçlamasıyla dosya hazırladığı bildirildi. Yeni Zelanda emniyetinden yapılan açıklamada, terörist Tarrant'ın, cinayet, silahlı saldırı ve yaralama suçlarına ek olarak, 2002'de kabul edilen Terörizmi Önleme Yasası kapsamında "terör eyleminde bulunmak" suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi. Tarrant, terör suçlamasından hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak. Emniyet yetkilileri, terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın 2 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Tarrant hakkında 51'inci cinayet suçlamasının yapıldığını bildirdi.
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Cani, terörden yargılanacak
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