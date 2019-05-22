Çin TV kanalları ABD ile savaşa hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında tansiyon her geçen gün artıyor. İki ülkenin karşılıklı olarak vergileri artırmaları ve diplomaside sertleşen ton Çin'deki yayın organlarına da yansımaya başladı. Çin basınında yaşananlarla ilgili "Savaş istemiyoruz, ama savaşmaktan da korkmayız" şeklinde yorumlar yayımlanıyor.Çin televizyon kanallarında ise ABD ile savaşı gösteren filmler gösteriliyor. Çin'in Twitter'ı olan sosyal medya ağı Weibo'da yapılan yorumlarda da bu filmlerin halkı ABD'ye karşı ateşlemek olarak yorumlandı. CCTV 6 kanalında örneğin son günlerde Çinliler'in ABD'lilere karşı kahramanlıklarını anlatan filmler ardı ardına gösterildi. Günümüzde ABD ile savaşı yansıtan filmler olmadığı için genellikle Kore Savaşı döneminde çekilmiş filmler ekranlara taşınıyor.