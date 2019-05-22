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Kremlin'den flaş açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 'nin hava savunma sistemi alımına yönelik yaklaşımını olumsuz bulduklarını belirterek, "Ankara'nın da ifade ettiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 12:30
Kremlin'den flaş S-400 açıklaması

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin S-400 alımına yönelik yaklaşımını eleştirdi.

ABD'nin S-400'lerle ilgili Türkiye'ye yönelik tavrının kabul edilemez olduğunu ifade eden Peskov, "Rusya bu tür bir yaklaşıma son derece olumsuz bakıyor. Ankara'nın da belirttiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var, bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. S-400 için Rusya'ya personelimiz giderek eğitim almaya başladı." ifadesini kullanmıştı.

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Kremlin'den flaş S-400 açıklaması
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