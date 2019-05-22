Libya'da UMH Fransa ile anlaşmalarını yeniden hayata geçiriyor

UMH İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Fransa'nın Libya Büyükelçisi Beatrice Le Fraper du Hellen ile Tunus'ta bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede, güvenlik, sivil savunma, terörle mücadele, organize suçlar, ekonomik suçlar ve para aklama gibi alanlarda iş birliği konusunda anlaşma sağlandı.

Taraflar ayrıca, güvenlik alanında iki ülkenin de çıkarına mutabakat zaptlarını sonuçlandırmak konusunda iradelerini vurguladı.

Açıklamada, Fransız Büyükelçisi'nin görüşmede ülkesinin "Libya halkının tamamını temsil eden ana meşruiyet kaynağı UMH'yi desteklediğini" söylediği aktarıldı.

FRANSA'NIN HAFTER'E DESTEĞİ

Diplomatik pasaportlu 13 Fransız vatandaşı, geçen ay Libya-Tunus sınırında Tunus makamlarınca yakalanmıştı. Bölge basınında, silahlı Fransız vatandaşlarının Giryan kentinde Hafter birliklerine askeri danışmanlık yapan kişiler olduğu öne sürülmüştü. Bu dönemde Libya'daki UMH, Fransa ile güvenlik anlaşmalarını askıya almıştı.

Fransa, Libya'daki çatışmada Halife Hafter'e diplomatik ve lojistik destek sağladığı gerekçesiyle Libyalı birçok grup tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı.

LİBYA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda 4 Nisan'dan bu yana yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti.