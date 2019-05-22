Özçekim merakı Hadrian Duvarı’nı yıktı

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GAME of Thrones dizisindeki 'sur'a da ilham veren, UNESCO Dünya Mirası listesindeki ünlü Hadrian Duvarı'nın bir bölümünün selfie meraklısı turistler nedeniyle yıkıldığı iddia edildi. 'Dünya üzerindeki en önemli setlerden biri' olarak bilinen ve İngiltere'de bulunan yaklaşık 1900 yıllık duvarın, uyarı levhalarına aldırış etmeyen turistlerin tırmanması nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Yerel bir fotoğrafçı olan Pete Savin, duvarın yaklaşık üç metrelik bir bölümünün yıkıldığını gösteren kareyi Twitter hesabından paylaştı. Bir başka fotoğrafta ise, 'duvardan uzak durulması' gerektiğine dair uyarı levhasının hemen yanındaki taşların yerinden çıktığı görüldü. Savin, "Onlara göre selfie çekmek her şeye bedel" dedi.